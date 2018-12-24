Москва, 24 декабря, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Драматическое падение рубля ниже 69 руб./доллар на прошлой неделе может быть приостановлено сегодня, 24 декабря. Этому способствуют многие факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Снижение нефтяных котировок не развивается, поскольку 23 декабря вышла информация о готовности ОПЕК+ более глубоко сократить добычу в 2019 году. Поэтому утром 24 декабря цена Brent, упавшая ранее ниже $53, подрастает к $54,50 за баррель. В свою очередь агрегатный индекс доллара DX снижается с 96,45 п. к 96,29 п», — пояснил эксперт.

Короткий предрождественский торговый день на мировых рынках не предполагает сильных движений. Во многом поэтому сокращается и резкость обрушения фондовых индексов, которая в последние дни также способствовала ослаблению рубля. Кроме того, в России идёт налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами, что обычно поддерживает рубль.

«Таким образом, 24 декабря есть вероятность сохранения котировок рубля в диапазоне 68−69 руб./доллар и 77,2−78,3 руб./евро. Но в целом тревожная тенденция ослабления российской валюты сохраняется. Доллар явно стремится к 70 руб., евро — к 79−80 руб.

Дестабилизирующие факторы могут ещё проявиться как до конца 2018 года, так и в начале 2019 года, при возврате Минфина к покупкам валюты и усилении санкционной риторики в США», — полагает Гойхман.

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