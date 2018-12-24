На Украине требуют войны с РФ, в США знают, где она начнётся: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- На Украине для войны с Россией предлагают создать Ставку главнокомандующего;
- В статье в The National Interest названы регионы, где может начаться мировая война;
- В «гибели тысяч палестинцев» МИД Турции обвинил Нетаньяху;
- В ФРГ прокомментировали ситуацию по «Северному потоку — 2»;
- В браузере от Microsoft Google обнаружил уязвимость.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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