Омичей предупредили об аномальных морозах
Омск, 24 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Сильные морозы накроют Омскую область. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 декабря, сообщили в региональном правительстве.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 26 декабря местами по Омской области столбики термометров опустятся до — 40 °C и ниже.
Жителям региона советуют позаботиться о своей безопасности.
Как уже сообщало ИА REGNUM, регионы Сибири в декабре 2018 года уже пережили сильные холода. Морозы на время накрыли Томскую область, Кузбасс, Хакасию, Красноярский край, Новосибирскую область.
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