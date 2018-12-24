Омск, 24 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Сильные морозы накроют Омскую область. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 декабря, сообщили в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Зима в Омске

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 26 декабря местами по Омской области столбики термометров опустятся до — 40 °C и ниже.

Жителям региона советуют позаботиться о своей безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, регионы Сибири в декабре 2018 года уже пережили сильные холода. Морозы на время накрыли Томскую область, Кузбасс, Хакасию, Красноярский край, Новосибирскую область.

Читайте также: Десятки жителей Красноярского края госпитализированы с обморожением

Читайте также: Большой поток замёрзших новосибирцев на время остановил работу метро

Читайте также: На Томскую область надвигаются сорокоградусные морозы