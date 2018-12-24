Мукачево, Украина, 24 декабря, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Правоохранительные органы, совместно со службой безопасности предприятия «Укртранснафта» обнаружили незаконную врезку в международный нефтепровод «Дружба», сообщили 22 декабря в пресс-службе «Укратранснафты», сказано на официальном сайте компании.

ArtseBie Нефть

Обследование показало, что через два километра незаконный нефтепровод заходит на территорию санатория «Перлина Карпат».

В одном из помещений санатория был найден насос для перекачки нефти, а также четыре резервуара — три по десять и один на 25 куб. м. Самый крупный резервуар был полностью заполнен ворованной нефтью, остальные — наполовину.

Открыто уголовное дело по факту повреждения нефтепровода, ведётся следствие.

Напомним, 11 декабря на нефтепроводе «Дружба» произошла авария, вследствие неудачной попытки сделать врезку. Как сообщил представитель властей, местные жители время от времени делают врезки, воруют сырую нефть и производят самодельное дизельное топливо.

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