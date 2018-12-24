Москва, 24 декабря, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Москве планируется построить девять речных мостов. Строительство планируется начать в 2019 году, сообщили в Стройкомплексе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Под мостом

Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев пояснил, что четыре моста возведут через речки Лихоборку и Яузу в районах Останкинский и Свиблово.

Построят мост через Москву-реку по основному ходу Южной рокады от Шоссейной до Каспийской улицы с тремя полосами движения в каждом направлении.

Также возведут мосты через речку Лихоборку в районе Останкинский, через речку Нищенка в районе Рязанского проспекта, через старое русло Москвы-реки в южной части территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ).

Кроме того, планируется строительство моста через реку Сходня в районе Покровское-Стрешнево. Завершится строительство всех речных мостов в Москве к 2021 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве будет построено два моста в районе Мневниковской поймы. Так, будет возведен мост в продолжении улицы Донецкая как участок юго-восточной хорды. Еще один мост появится в Нагатинском затоне.

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