Екатеринбург, 24 декабря, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге профильным службам администрации города поручено разобраться в инциденте, который произошёл в автобусе с инвалидом по зрению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

maria-anne Инвалидная коляска

Также директор компании «Город», обслуживающей маршрут №27, в автобусе которого произошёл инцидент, вызван на заседание административной комиссии. Оно состоится во вторник 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 20 декабря. В тот день кондуктор автобуса маршрута № 27 незаконно потребовала от инвалида по зрению оплатить проезд в транспорте его собаки-поводыря. Гражданин указал кондуктору на то, что, согласно действующему законодательству, проезд собаки оплачивать не нужно, на что в ответ услышал оскорбления в свой адрес.

Инцидент также попал в поле зрения надзорных органов. Проводится проверка, в ходе которой будет установлена достоверность ранее опубликованных в СМИ фактов, и по её итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.