Москва, 24 декабря, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Перспективы отключения России от интернета в настоящее время нет, заявил в интервью ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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Таким образом Жаров ответил на вопрос о целях законопроекта об обеспечении автономной работы Рунета и внешних угрозах российским сетям. По его словам, данный законопроект призван обеспечить доступ в интернет на территории России в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Напомним, 14 декабря в Госдуму был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети.

Документ подготовили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

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