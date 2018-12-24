Париж, 24 декабря, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Один из организаторов движения «желтые жилеты» Эрик Друэ, задержанный 22 декабря на демонстрации в Париже, был освобожден 23 декабря, сообщает Le Figaro.

Жёлтый жилет. Париж. 2018

Адвокат Эрика Друэ подтвердил эту информацию, заявив, что слушание по делу его клиента назначено на 5 июня 2019 года.

«В настоящее время Эрик Друэ свободен, безмятежен и уверен в себе», — заявил адвокат.

«Молодцы, спасибо за поддержку», — написал Эрик Друэ на своей странице в Facebook.

Известно, что в ожидании суда Эрик Друэ находится под наблюдением, ему запрещено носить оружие.

Между тем активисты движения «желтые жилеты» сделали заявление, осудив «жестокую агрессию, произвольный и неоправданный арест» Эрика Друэ, требуя от правительства «отказаться от всех неоправданных обвинений». Они обвиняют правительство в желании «изобразить Эрика Друэ как опасного экстремиста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число задержанных во Франции в ходе мобилизации «желтых жилетов» 22−23 декабря 2018 года увеличилось до 220 человек.