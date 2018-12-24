Санкт-Петербург, 24 декабря, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Испанское издание Marca включило нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу в список 100 лучших футболистов 2018 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

Российский форвард занял 97-ю строчку рейтинга. Издание отметило роль Дзюбы в успешном выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира, а также его игру в матче 1/8 финала против Испании.

При этом выступление Дзюбы за «Зенит» признано не самым успешным, учитывая аренду в тульский «Арсенал».

Напомним, Дзюба провёл на чемпионате мира в составе сборной России пять матчей, в которых забил три гола — в ворота сборных Саудовской Аравии, Египта и Испании.

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