Москва, 24 декабря, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Максимальное время, которое российские школьники могут тратить на домашние уроки, ограничивается 3,5 часа, об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Абрам Зиновьевич Быков. Девочка за уроками. 1947

Министр напомнила, что нагрузка на школьников регламентирована для каждого класса. Так, в первом классе уроки не задают, во втором и третьем школьник не должен тратить на них более полутора часов. В четвертом — пятом классах допускается максимум два часа.

«В шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа», — сказала Васильева, добавив, что учителя знакомы с данными цифрами и должны ориентироваться на них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Васильева заявила, что в российских школах не хватает учителей. В 2018 году число учеников составило 15 млн 120 тыс. человек, при этом в школах 1,5 млн педагогов. В общей сложности в школах заняты 2,2 млн человек. Министр пояснила, что эта цифра не является достаточной.

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