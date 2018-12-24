Москва, 24 декабря, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Повышение ставки НДС на два процентных пункта, до 20%, повлияет на рост цен на бензин в России, но несущественно, гораздо больший эффект на цены на топливо оказывают колебания цен на нефть. Если товар стоит, допустим, 118 рублей с НДС, а производитель полностью переложил повышение на 2 процентных пункта в цену — он стоит 120 рублей, то эти 2 рубля к 118 рублям составляют 1,69%. Таким образом, от повышения НДС бензин подорожает лишь на 1,69%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центр исследования проблем реальной экономики РЭУ им. Г. В, Плеханова) Андрей Быстров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его мнению, влияния на конечную стоимость продукта повышение НДС не окажет, поскольку такая мера попросту отпугнет потребителей товаров. Компаниям, скорее всего, придется выбирать: поднимать цены более чем на 2%, чтобы сохранить прибыль, или не повышать стоимость товаров и услуг, чтобы сохранить покупателей. Поэтому будет выбран некий компромисс, который все равно приведет к снижению прибыли продавца, так как затраты с учетом повышения НДС возрастут, а поднимать отпускные цены до того уровня, чтобы полностью перекрыть новые траты, смысла нет. Иначе для конечного потребителя цена товара возрастет многократно.

«Налог на добавленную стоимость платит покупатель (в большинстве случаев). Приобретая товар или услугу, он оплачивает непосредственную цену, назначенную продавцом, плюс НДС — сейчас 18% от цены. Цена товара или услуги включает в себя себестоимость материалов (из которых производится товар), стоимость самих работ (например, затраты на электричество, топливо, обслуживание оборудования и т. д.), оплату работнику, сделавшему товар или оказавшему услугу. А зарплата работнику входит в фонд оплаты труда (ФОТ). Видимо, компаниям придется сократить какие-то расходы, чтобы повышение закупочной стоимости на необходимые для работы товары не сказалось на конечной цене продукта и не отпугнуло покупателей», — считает эксперт.

В свою очередь именно колебания цен на нефть, во многом определяют динамику цен на российском рынке, и они гораздо существеннее. Формула, по которой рассчитывается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включает в себя котировки на нефтяных рынках и курс доллара. В российских реалиях между курсом доллара и мировыми ценами на нефть есть жесткая взаимосвязь — чем дешевле нефть, тем слабее рубль. Но нефть перерабатывают в России, а значит, все траты — в рублях, поэтому, например, когда цена за баррель была $100, то цена барреля в России была около 3700 руб./т. После того как баррель на внешнем рынке подешевел вдвое, до $50, в рублях цены снизились лишь на 13%, до 3200 руб./т.

«Поскольку российский бюджет в большой степени зависит от прибыли нефтегазовых компаний, то, когда цены на экспортную нефть падают, увеличивается акциз. Это компенсирует недостающие доходы. В свою очередь это приводит к росту цен на бензин. Когда же цена на нефть растет, компаниям становится выгодно ее экспортировать, а, значит, предложение для внутреннего рынка сокращается. Спрос на нефтепродукты растет, а с ним и цена на бензин», — отметил Быстров.

Как сообщало ИА REGNUM, во время большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года Владимир Путин не исключил, что в начале будущего года цены на бензин вырастут. По данным опроса, 86% граждане РФ признают влияние повышения цен на бензин на повседневную жизнь людей: «рост цен на всё».

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