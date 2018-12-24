220 активистов «желтых жилетов» задержаны во Франции — СМИ
Париж, 24 декабря, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Число задержанных во Франции в ходе мобилизации «желтых жилетов» увеличилось до 220 человек, сообщает Le Figaro.
Французская полиция и протестующие. Париж. 2018
Известно, что среди задержанных 81 человек был помещен под стражу.
В префектуре Парижа ранее сообщали о 142 задержанных, среди которых 19 человек помещены по стражу.
Согласно данным министерства внутренних дел Франции, мобилизация «желтых жилетов» 22−23 декабря собрала 38 600 человек. Для сравнения: в предыдущей демонстрации приняли участие 66 тыс. человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 70% жителей Франции одобряют акции протеста движения «желтых жилетов».
Подробности: 70% жителей Франции поддерживают движение «желтых жилетов» — опрос