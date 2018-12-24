Париж, 24 декабря, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Число задержанных во Франции в ходе мобилизации «желтых жилетов» увеличилось до 220 человек, сообщает Le Figaro.

Французская полиция и протестующие. Париж. 2018

Известно, что среди задержанных 81 человек был помещен под стражу.

В префектуре Парижа ранее сообщали о 142 задержанных, среди которых 19 человек помещены по стражу.

Согласно данным министерства внутренних дел Франции, мобилизация «желтых жилетов» 22−23 декабря собрала 38 600 человек. Для сравнения: в предыдущей демонстрации приняли участие 66 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 70% жителей Франции одобряют акции протеста движения «желтых жилетов».

Подробности: 70% жителей Франции поддерживают движение «желтых жилетов» — опрос