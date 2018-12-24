Вашингтон, 24 декабря, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Будет ли нынешний президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выдвигать свою кандидатуру для участия в следующих выборах главы государства в 2020 году, пока неизвестно. Этот вопрос будет решён в течение первого квартала 2019 года. Об этом в эфире телеканала CNN заявил республиканец, председатель комитета по иностранным делам в сенате конгресса США Боб Коркер.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Я считаю, что следующий квартал будет очень важными тремя месяцами для нашей страны. Я думаю, что для нашей страны важно, чтобы Сенат Соединённых Штатов готовился к трудной ситуации и не допустил новых колоссальных ошибок во внешней политике», — заявил Коркер, комментируя публикацию газеты New York Times, в которой ставилось под сомнение возможное переизбрание Трампа.

При этом Коркер подчеркнул, что размышления президента по этому поводу ему неизвестны.

Напомним, газета Mail on Sunday в середине июля 2018 года сообщала, что президент США Дональд Трамп выразил намерение баллотироваться на второй срок в 2020 году. Глава Белого дома выразил убеждённость, что нет ни одного демократа, который мог бы его победить.

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Добавим, что рейтинг американского лидера в конце октября опустился до 40%, упав за неделю на 4%. В сентябре деятельность Дональда Трампа на посту президента США не одобряли 54%. В конце августа рейтинг одобрения главы Белого дома снизился на 1% — с 47% до 46%.

Напомним, срок полномочий Дональда Трампа на посту главы государства заканчивается в январе 2021 года.