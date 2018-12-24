Вашингтон, 24 декабря, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Социологи США и Великобритании провели исследование, в результате которого выяснилось, что треть американских граждан допускают для себя возможность эмигрировать из Соединенных Штатов. Об этом пишет Daily Mail.

Jennifer Parr Флаг США

Согласно итогам опроса, в котором приняли участие около 900 граждан США, стало известно, что около 90% желающих уехать из США хотят сделать это, чтобы «посмотреть мир». Чуть более половины (51%) опрошенных назвали причиной возможной эмиграции выход на пенсию, 49% считают жизнь в США невыносимой, и еще 48% могли бы уехать ради карьеры.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что каждый второй американец имеет близкого родственника, отбывавшего наказание в тюрьме. Такие данные были приведены в исследовании, проведенном Корнелльским университетом.

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