Берлин, 24 декабря, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Немецкий политик Сара Вагенхнект, надев желтый жилет, обратилась к соотечественникам с призывом последовать примеру протестующих во Франции и выразить свое недовольство, выйдя на улицы. Видеообращение Вагенкнехт на фоне здания канцелярии в Берлине опубликовано на сайте ее общественно-политического движения «Подъем» 23 декабря.

Цитата из видео на Ютубе Сара Вагенкнехт

Вагенкнехт отмечает, что «давление улицы» может заставить правительство пойти на уступки. Граждане Франции, не имевшие возможности высказаться в течение многих лет, теперь выразили свое мнение.

«Они выходят на улицы против президента богатых и вырвали у него первые уступки. Я считаю, такое же давление нужно нам в Германии», — заявила она.

Германия и ее народ также страдают от правительства богатых. «Против него в Германии должно быть больше сопротивления, и нам нужно много людей, которые готовы выходить на улицы», — сказала Вагенкнехт.

Напомним, Сара Вагенкнехт является лидером фракции «Левых» в бундестаге. Этим летом она создала беспартийное движение «Подъем» (нем. Aufstehen), которое борется за социально ориентированную политику и сохранение немецкой идентичности.

За три месяца в ряды движения вступили 167 тыс. человек. Сары Вагенкнехт и ее сторонники расходятся во взглядах на мультикультурализм и проводимую властями политику миграции с руководством партии «Левые».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом месяце Вагенкнехт заявляла, что цель ее движения — организовать социальные протесты весной 2019 года.