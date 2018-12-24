Луганск, 24 декабря, 2018, 07:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 24 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Боевики ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР, расположенным в районе населённого пункта Сокольники. Со стороны посёлка Крымское прилетело пять мин калибра 120 мм и восемь мин калибра 82 мм.

Район посёлка Логвиново подвергся обстрелу со стороны населённого пункта Луганское. ВСУ применили 82-мм миномёты и гранатомёты АГС.

Населённый пункт Красный Яр дважды обстреляли из АГС, РПГ и стрелкового оружия.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что действия ВСУ не привели к разрушениям или жертвам.

Напомним, сутками ранее обстрелам с украинской стороны подверглись населённые пункты Донецкий, Смелое и Сокольники.

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Отметим, разведка ЛНР продолжает фиксировать переброску техники ВСУ в зону боевых действий. Данные военных Донбасса подтверждают наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающие в регионе.

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