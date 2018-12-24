Джуно , США, 24 декабря, 2018, 05:24 — ИА Регнум. На Аляске произошла встреча белого медведя и собаки. Хозяин пса снял на видео их своеобразное знакомство и игры, ролик доступен для просмотра на YouTube.

Белый медведь

Собака с лаем бросается навстречу полярному хищнику, тот встречает её довольно добродушно. Медведь и собака обнюхали друг друга, после чего пес принялся прыгать вокруг медведя.

Хищник ответил на призывы собаки и поддержал игру в догонялки. Видео было снято в городке Кактовик на острове Бартер в море Бофорта, на территории Национального арктического заповедника США.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью в 2018 году на улицах северного посёлка Диксон в Красноярском крае появился молодой белый медведь. Отпугнуть его не получилось, тогда медвежонка поймали и отправили в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

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