Колумбус, США, 24 декабря, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Здание церкви в американском городе Колумбус (штат Огайо) протаранил автомобиль. Пострадали шесть человек, сообщает агентство Associated Press.

Автомобиль

Инцидент произошел 23 декабря во время службы, когда в церкви находилось около ста человек. Машина насквозь пробила стену со стеклянными дверями, в стороны разлетелись осколки, в результате люди получили травмы и порезы.

Священник Джей Андерсон пояснил, что в церкви было больше посетителей, чем обычно, так как люди пришли послушать хор в преддверии католического Рождества.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в штате Индиана автомобиль въехал в остановку в тот момент, когда дети заходили в школьный автобус. В результате три школьника погибли, ещё один был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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