Нижний Новгород, 24 декабря, 2018, 03:46 — ИА Регнум. В прошедшие выходные в Нижегородской области активно обсуждалось дело о разжигании ненависти к женщинам. Создатель одного из пабликов в соцсетях, житель Саратовской области Владислав П., временно проживавший в Нижнем Новгороде, за создание сообщества, где разжигалась ненависть к женскому полу, получил два года условно, а жители посчитали приговор слишком мягким и вместо этого предложили «отправить его на стройку, вагоны разгружать», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, по данным следствия, 27-летний житель Саратовской области, проживая на съёмной квартире в Нижнем Новгороде, с мая по июнь 2018 года в созданной им группе осуществлял «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к группе, выделенной по признаку пола — женщинам». В данной группе размещались материалы, которые были направлены на разжигание ненависти.

Выявили нарушение закона сотрудники центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Нижегородской области совместно со следователями Следственного комитета. В отношении Владислава П. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил его к двум годам условно, приговор в законную силу пока не вступил. Свою вину гражданин признал.

Между тем слишком мягкий срок для женоненавистника вызвал недовольство у части жителей региона. Вокруг данного дела развилась бурная дискуссия в соцсетях, ведь в паблике, созданном осужденным, было более 150 тыс. участников, а сама группа существовала с 2016 года.

«Я не пойму, в группе 150 тысяч женоненавистников, так много… За что он женщин ненавидит?», «Отправить его на стройку, вагоны разгружать», «Правильно, что осудили. Нужно понимать, что ты говоришь. А он призывал, по сути, к убийству, а ненормальных и с отклонениями в психике много, которые возьмут его слова за правило», «Ни один вменяемый человек не будет заниматься постоянно такими вещами, даже если личная жизнь и не складывается пока», — пишут горожане.

Часть участников обсуждения встала на сторону создателя сообщества, продолжая оскорблять женщин, но уже в комментариях к материалу об осуждении.

«Такое впечатление, что у некоторых здесь присутствующих ни матерей, ни сестер нет. И вылупились они, вопреки природе, из яйца», — пишут на это другие участники обсуждения.