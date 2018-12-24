Москва, 24 декабря, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Формат общения президента РФ Владимира Путина с журналистами и гражданами остается беспрецедентным. Такого нет в других странах мира, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Он отметил, что президент блестяще провел свою традиционную большую пресс-конференцию 20 декабря. Вероятно, ни один из мировых лидеров не способен общаться в прямом эфире с гражданами или представителями СМИ в таком режиме, предположил представитель Кремля.

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По словам Пескова, Путин готовится к таким мероприятиям по меньшей мере три дня, знакомясь с информацией, запрошенной у министерств и ведомств. Благодаря феноменальной памяти президент запоминает множество цифр.

«Хорошая возможность сделать обобщенную картину года. Эта картина докладывается президенту», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков посетовал, что 20 декабря во время большой пресс-конференции некоторые участники фактически отняли время у сотрудников СМИ и озвучили не соответствующую действительности информацию.