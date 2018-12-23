Киев, 23 декабря, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Певец Виктор Салтыков, которого не пустили 20 декабря в Киев, планирует подать в суд на украинские власти. Об этом он сообщил на странице в соцсети Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Меня не пустили (в Киев), представляете, — отметил Салтыков. — Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили».

По его словам, в аэропорту Борисполя ему обосновали отказ на въезд тем, что у него якобы недостаточно финансовых средств.

Салтыков добавил, что «маленькая девочка приняла такое решение», хотя он является «немалобюджетным человеком».

Как ранее передавало ИА REGNUM, военное положение в 10 областях Украины сроком на 30 дней было введено с 26 ноября 2018 г. Ограничения на въезд в страну для российских мужчин возрастом от 16 до 60 лет ввели 30 ноября.

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