Киев, 23 декабря, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Более 1,5 тыс. граждан Российской Федерации не пропустили на Украину с начала действия военного положения. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

«Эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения», — сказал Слободян.

Как ранее передавало ИА REGNUM, с 26 ноября 2018 г. в 10 областях Украины было введено военное положение сроком на 30 дней. 30 ноября президент Петр Порошенко заявил о вводе ограничений на въезд в страну для мужчин из РФ возрастом от 16 до 60 лет.

Военное положение на Украине было объявлено после того, как три судна ВМС Украины совершили провокацию в российских территориальных водах и были задержаны пограничниками.

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