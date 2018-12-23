Тула, 23 декабря, 2018, 22:02 — ИА Регнум. На минувшей неделе обсуждаемой персоной №1 был несомненно губернатор Тульской области Алексей Дюмин. ФИО руководителя региона мелькало чуть ли не в каждой второй новости как областной прессы, так и федеральной. Впрочем, туляки обсуждали не только главу, но и предновогоднюю суету.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Авторский рейтинг

Началось все с сообщения телеграм-канала «Преемник», авторы которого опубликовали пятерку наиболее вероятных преемников Владимира Путина: премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, губернатор приморского края Олег Кожемяко и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Лояльность действующего руководителя Тульского региона по пятибалльной шкале оценили на 5, опыт — 3, возраст — 5, поддержка элит — 3, потенциал популярности — 3. В итоге Дюмин получил 19 баллов.

«Сам выход рейтинга преемников — весьма симптоматичная вещь, говорящая о том, что в обществе есть запрос на новые лица, а значительную часть экспертов и рядовых граждан интригует вопрос о том, кто возглавит государство после ухода Путина. Очевидно, что какой-либо единой кандидатуры политическая элита пока предложить не может и подобные рейтинги, в том числе попытка прощупать общественное мнение, — считает политолог Николай Евдокимов. — Что касается непосредственно персоналий, которые представлены в рейтинге, то часть из них весьма спорны, хотя у авторов, конечно, может быть своё мнение. Тем не менее, полагаю, что президентские амбиции Медведева, закончились в тот момент, когда правительство инициировало пенсионную реформу, да и вообще кабинет министров едва ли не самый раздражающий граждан политический институт. Кириенко не хватает публичности, всё-таки его нынешняя должность скорее непубличная. А вот кандидатуры успешных губернаторов — Дюмина, Собянина, Кожемяко — действительно перспективны. У них есть и опыт политического управления регионами и опыт успешных избирательных кампаний».

Персона года

На этой неделе «Медиалогия» опубликовала рейтинг «Персоны-2018». В Топ-50 также вошел губернатор Тульской области. С января по декабрь уходящего года о Дюмине представители средств массовой информации написали 7 134 сообщения. Это 43 место рейтинга. В тройку лидеров вошли глава государства Владимир Путин (3 694 852 сообщения), Дмитрий Медведев (626 960) и Дмитрий Песков (333 962).

Реакция на пресс-конференцию

Конечно же, Тульскую область, как и весь мир, не обошла на этой неделе большая пресс-конференция президента России. 20 декабря 2018 года Владимир Путин в 14-й раз отвечал на вопросы журналистов зарубежных, федеральных и региональных СМИ. Главные тезисы выделил губернатор Тульской области.

«Президент подчеркнул, что, решая глобальные задачи, важно не забывать о социально значимых вопросах. Многие инициативы Тульская область апробирует в числе первых. Поэтому для нас это особенно актуально — внедряя новые инициативы, решать насущные проблемы людей», — цитирует Алексея Дюмина пресс-служба регионального правительства.

Руководитель области также отметил верность президента выбранному политическому и экономическому курсу, что в целом зависит и от регионов.

«Тульская область активно включилась в работу по реализации нацпроектов, которые нацелены на серьезные структурные изменения в стратегически важных отраслях — от здравоохранения и образования до развития экспорта и цифровой экономики», — заявил Алексей Дюмин.

Белорусская промышленная договоренность

В гостях у тульских властей под занавес недели побывал председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Николай Ефимчик. Представитель Белоруссии предложил сотрудничество в рамках крупного инфраструктурного проекта «Индустрия 4.0», который предусматривает электрификацию всего транспорта.

В части использования тканей и современных защитных костюмов региону посоветовали рассмотреть компанию «Моготекст». Губернатор Дюмин отметил, что эти проект интересны для реализации в регионе и подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2019 году.

На ёлочной высоте

Елка, установленная на главной площади в Туле, попала в рейтинг самых высоких в России. Новогодняя красавица высотой 32 метра расположилась на третьем месте. Напомним, ее торжественной открытие состоялось 7 декабря. Тогда в городе стартовал проект «Тула — Новогодняя столица России 2019».

Первые две ступени пьедестала почета достались красноярской ёлке (высота 55 метров) и Уфе (34 метра).

Новогодняя закупка

Журналисты тульского портала Mysloсравнили цены в супермаркетах и пришли к выводу, что стоимость товаров перед новым годом заметно выросла.

Цена сливочного масла в январе 2018-го была в пределах 100 рублей. Теперь же в магазинах за этот продукт просят до 119 рублей. Стоимость охлажденной курицы подросла с 90 до 150 рублей рублей за килограмм. Десяток яиц в Туле в январе уходящего года можно было приобрести за 45 рублей, сейчас за этот товар придется заплатить более 60 рублей.

Базовый новогодний набор (салат «Оливье» и «Сельдь под шубой») дороже всего, согласно рейтингу экспертов, обойдется жителям Якутии — 447 рублей. Дешевле всего — жителям Оренбургской области (221 рубль). Туляки по данным показателям находятся в середине рейтинга.