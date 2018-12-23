Москва, 23 декабря, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Популярный фольклорный ансамбль из Удмуртии, участник конкурса «Евровидение — 2012» ансамбль «Бурановские бабушки» выпустил новую пластинку «Внучка». Об этом сообщает музыкальная студия «Союз» в своем релизе. В диск вошли 14 композиций, среди них как известные песни, так и новые. Критики обращают внимание на треки «Иван-чай», «Welcome to Russia» и знаменитый сингл «Party for Everybody», а также «Мне снова 18», «Внучка», «Трам-пам-пам», «Пьяные, счастливые».

Лариса Горбунова Бурановские бабушки

Широкую известность коллектив «Бурановские бабушки» получил в 2012 году после выступления на «Евровидении», где занял второе место. Средний возраст на момент успеха составлял 70 лет. Сам же ансамбль был организован полвека назад. В его репертуаре — народные удмурдские песни. Позже «Бурановские бабушки» стали исполнять известные западные хиты и российскую эстраду.