Казань, 23 декабря, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Художественный фильм казанского кинорежиссера Павла Москвина «Пустота» получил специальный диплом XXIV Международного фестиваля фильмов о правах человека, сообщает 23 декабря издание «Республика Татарстан».

Цитата из к/ф «Пустота», реж. Павел Москвин. 2018. Россия Главный герой

Москвин был отмечен в номинации «За художественное осмысление трагических последствий военного синдрома». Картины была снята без финансовой помощи государства.

Художественный фильм создан в жанре притчи, основной мотив произведения — искупление грехов. Главные роли в картине исполнили Булат Минкин и Венера Шакирова.