Воронеж, 23 декабря, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Воронежском театре кукол «Шут» состоялась премьера спектакля по пьесе Людмилы Разумовской «Сестра моя — Русалочка», сообщает 23 декабря «Комсомольская правда».

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Разумовская переосмысливает известную сказку Ганса Христиана Андерсена, придавая ей большую психологичность.

В постановке задействованы как куклы, так и люди, однако подобный синтез ничуть не вредит органичности повествования. Детская аудитория заворожено наблюдала за происходящим на сцене.

Автором спектакля стал один из ведущих актеров театра Михаил Каданин, для него это первый спектакль в качестве режиссера. Как отмечает корреспондент КП, артист испытывал серьезное волнение перед премьерой.