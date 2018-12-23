Салехард, 23 декабря, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Жители Ямала просят у правительства региона установить остановки с обогревом. В настоящий момент, когда в регионе стоят морозы до минус 50 градусов по Цельсию, данная тема крайне актуальна и поднимается в социальных сетях. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии 23 декабря 2018 года пообещал в нескольких городах автономного округа попробовать установить обогреваемые остановочные комплексы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он отметил, что защищёнными от ветра должны быть все автобусные остановки.

«Люди часто жалуются, что новые остановки могут быть красивыми, но бестолковыми. Эксплуатация тёплых остановок непростая. Антивандальность сложно выдерживать и тепло сохранять. Этакая морока и не факт, что будет работать. Давайте попробуем. Не будем делать это везде и всюду. Давайте в нескольких городах сделаем пилотные такие остановки. Посмотрим, что из этого получится. Если они зарекомендуют себя, будут чистыми, горожане к ним будут относиться аккуратно, то почему бы и нет?», — согласился с ямальцами глава региона.

Напомним, тёплые остановки, которые установили в Сургуте (ХМАО), зимой 2017 года вызвали волну критики со стороны жителей экономической столицы Югры. За 27 млн рублей должны были установить 18 комплексов, в которых были обещаны теплые лавки, информационное табло с дисплеем благодаря которому можно получить информацию о маршрутах и приближающемся автобусе, светодиодное освещение, видеокамеры, Wi-Fi, порты для зарядки смартфонов. Отдельно отмечалось, что обшивка остановок — закаленное стекло толщиной 10 мм.

Но в первые дни эксплуатации стали биться «антивандальные» стёкла из-за неудачного закрытия двери, к примеру. Инфракрасные обогреватели были бесполезны по причине щелей в конструкции остановочных комплексов. В итоге подрядчику из Челябинска пришлось исправлять эти недочёты за собственный счет.