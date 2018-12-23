Калуга, 23 декабря, 2018, 16:55 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области перед судом предстанет 25-летний гражданин Молдавии, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью 8-летнего мальчика

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Как сообщила 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Анна Мерянова, по версии следствия, днём 30 сентября 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на территории СНТ «Маяк» Жуковского района. В руках мужчина держал полиэтиленовый пакет с двумя бутылками водки и вина. Рядом играли дети, они кричали, шумели, мешали разговаривать по телефону, а также попросили у мужчины конфеты. После этого обвиняемый ударил одного из мальчиков ногой в туловище и в голову пакетом, в котором находились наполненные спиртным стеклянные бутылки. В результате ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Следственными органами Калужской области мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сказала Анна Мерянова. — Пострадавшему мальчику была оказана медицинская помощь и в настоящее время его здоровье вне опасности».

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