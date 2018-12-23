Казань, 23 декабря, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Театр юного зрителя Татарии отметил свой 30-летний юбилей, сообщает 23 декабря издание Бизнес Online.

Tatarstan.ru Театр юного зрителя

Свое поздравительное послание культурному учреждению послал первый глава республики Минтимер Шаймиев.

«Татарский ТЮЗ особо дорог нам тем, что он, словно ребенок, родился, рос и окреп на наших глазах», — подчеркнул Шаймиев.

Несмотря на то, что театр юного зрителя республики Татарии работает лишь 30 лет, он создавался не на пустом месте. Его появлению предшествовала работа детской театральной труппы, созданной в 1919 году.