Калуга, 23 декабря, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Калуге состоялось церемонияоткрытие XLI областной выставки детского творчества «Христос Рождается, славите!».

Eparhia-kaluga.ru Выставку открыл митрополит Калужский и Боровский Климент вместе с городским головой Калуги Дмитрием Разумовским

Как сообщили 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, по многолетней традиции выставку открыл митрополит Калужский и Боровский Климент, в этом году — вместе с городским головой Калуги Дмитрием Разумовским.

Нынешняя экспозиция выставки насчитывает свыше 1600 работ, среди которых — рисунки, поделки из различных материалов, вышивка, лепка и многое другое.

«Каждый раз выставка меня поражает, каждая становится уникальной, — заявил митрополит Калужский и Боровский Климент, открывая экспозицию. — Ведь работы, сделанные детскими руками, очень искренние, трогательные. Каждая отражает любовь, веру, отражает виденье нашего мира ребёнком. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь, ведь каждая работа особенна по-своему».

Владыка Климент рассказал гостям выставки, что особенно запала ему в душу и сердце бесхитростная поделка одной девочки, представленная Думиничским центром социальной помощи семье и детям. Девочке всего четыре года, но её работа уже стала полноправной участницей экспозиции.

Выставка «Христос рождается, славите!» будет работать в калужском концертном центре «Орион» до 31 января 2019 года.

Напомним, традиционные областные выставки детского творчества, посвящённые Рождеству, проводятся в Калуге ежегодно с 1998 года в рамках программы «Православие, культура и дети». В Рождественских выставках принимают участие учащиеся воскресных школ, детских школ искусств, детских садов, общеобразовательных школ, детских подростковых центров всех районов Калужской области.

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