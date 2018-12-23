Раменское, Московская область, 23 декабря, 2018, 14:19 — ИА Регнум. БОлее десятка автомобилей протаранил водитель внедорожника в подмосковном посёлке Раменское. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяный за рулем

Инцидент произошёл накануне вечером, 22 декабря. При попытке выезда с парковки водитель внедорожника протаранил более десятка автомобилей, снёс бетонное ограждение парковки и, выехав на проезжую часть, устроил там несколько ДТП.

Местным жителям удалось обезвредить водителя-дебошира, вытащив его из автомобиля.

Задержав виновника инцидента, граждане вызвали наряд полиции. Было установлено. ю что дебошир находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. За рулём автомобиля он сидел практически раздетый, в одном нижнем белье и в ботинках.

Подъехавшие сотрудники полиции составили в отношении гражданина протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Сам виновник массового ДТП был доставлен в отделение полиции.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Москве с участием кареты скорой помощи. В аварии пострадали два человека.