Гамбург, Германия, 23 декабря, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер компании Lufthansa совершил эстренную посадку утром 23 декабря в аэропорту Гамбурга. Причиной срочного приземления стало короткое замыкание в бортовой кофеварке, сообщает агенство DPA.

Andrew Thomas Самолёт компании Lufthansa

По данным агенства, самолёт совершал рейс из города Биллунн в Дании во Франкфурт-на-Майне. Члены экипажа почувствовали запах гари на бортовой кухне и компандир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку.

Самолёт приземлился в аэропорту города гамбурга, никто из 90 пасажиров не пострадал.

После посадки выяснилось, что сточником возможной опасности стала кофеварка, в которой возникло короткое замыкание.

Ранее сообщалось об инциденте с самолётом авиакомпании Ямал, который совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга после столкновения в воздухе со стаей птиц, в результате чего повредилась левая стойка шасси.