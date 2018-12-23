Санкт-Петербург, 23 декабря, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В Государственном Эрмитаже проходит выставка «Кисть и калам», приуроченная к 200-летию Азиатского музея — Института восточных рукописей РАН — одного из крупнейших собраний восточных рукописей в мире. В экспозиции представлены избранные рукописи и ксилографы народов Востока, чьи книжные культуры были распространены от Европы до Японии на протяжении последних двух тысячелетий. Посетитель может не только познакомится с уникальными экспонатами, но и проследить историю движения культур. В частности, распространение в Центральной Азии сначала буддизма, а потом ислама, когда бытовали разные книжные культуры, уходящие корнями соответственно в Индию и Ближний Восток. Среди 200 экспонатов также памятники материальной культуры из собрания Государственного Эрмитажа, связанные с производством и повседневности книги: кисти, каламы, пеналы, чернильницы, ксилографические доски, также многие вещи, имеющих визуальные параллели в декоре — предметы одежды, фрагменты настенных росписей, либо, связанные с её заказчиком или владельцем, те же монеты.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

К выставке в издательстве Государственного Эрмитажа вышел научный иллюстрированный каталог «Кисть и калам. 200 лет коллекции Института восточных рукописей».