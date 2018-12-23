Вашингтон, 23 декабря, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что российский ракетный двигатель РД-180 производства калужского НПО «Энергомаш», используемый на американской ракете-носителе Atlas-5, выполнен великолепно с точки зрения конструкции. Об этом Маск написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

(сс) jdlasica, Илон Маск

Маск отметил, что ему стыдно за то, что американские компании, работающие в космической сфере, вынуждены закупать российские ракетные двигатели. Но при этом он подчеркнул, что российские РД-180 — великолепны.

«Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — пишет Маск.

Напомним, что США уже несколько лет закупают российские ракетные двигатели РД-180. Они используются на первой ступени американской ракеты-носитель Atlas-5. К настоящему моменту выполнены 85 полетов с использованием этих двигателей.

При этом в США тщетно пытаются разработать собственные двигатели подобного класса, но пока не преуспели в этом.

Стоит отметить, что двигатели РД-180 предполагается использовать в российской ракете сверхтяжелого класса.