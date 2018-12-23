Москва, 23 декабря, 2018, 12:02 — ИА Регнум. 23 декабря в Гостином дворе в Москве стартует комплекс новогодних мероприятий «Елка мэра». Праздники продлятся до 5 января. Здесь артисты дадут 28 представлений, на которых, по оценке устроителей, побывают более 53 тысяч детей, которым точно будут передано 30 тысяч «вкусных» подарков. Также «Елки мэра» состоятся в Морозовской больнице и Больнице святого Владимира. По сообщениям сайта администрации, всего в столице за каникулы пройдет более 250 грандиозных праздников для детей