Киев, 23 декабря, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента республики Петра Порошенко за обед в самом дорогом ресторане Киева на фоне бедственного положения в стране. На своей странице в социальной сети Facebook она опубликовало фото‑ и видематериалы, на которых президент Украины проводит время в самом дорогом заведении Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пир

«Хотя бы постеснялись, во время военного положения», — написала журналистка.

Также Коба предположила, что через несколько часов после посещения ресторана Порошенко направится в супермаркет, чтобы обзавестись фотографиями с местными покупателями, чтобы выставить себя «народным президентом».

Украинские СМИ сообщили, что в том же ресторане находился кум Порошенко генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Якобы Луценко отмечал свой день рождения, который был уже более недели назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его страна в очередной раз подверглась «агрессии со стороны России», и объявил военное положение. Тем самым Порошенко пытался сорвать готовящиеся на Украине выборы президента, однако депутаты Рады смогли добиться того, что военное положение было введено не на 60 дней, а на 30, и график выборов изменен не был.