Сеул, 23 декабря, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Южнокорейская компания LG Electronics запатентовала дизайн планшетного компьютера с экраном без рамки и съёмной беспроводной клавиатурой. Об этом сообщает Phone Arena.

(сс) niekverlaan Планшет

Дизайн устройства нового устройства запатентован ведомством интеллектуальной собственности Республики Корея. На эскизах, приложенных к патенту, представлено составное устройство из беспроводной клавиатуры и экрана без рамки. Устройство складывается в чехол, который также может использоваться как подставка.

Эксперты считают, что южнокорейская компания готовит выпуск устройства премиум-класса, которое должно составить конкуренцию планшетам Apple и Samsung.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в LG Electronics сообщили, что общие продажи OLED-телевизоров компании, начавшиеся в 2013 году, преодолели отметку в 3 млн устройств.