Москва, 23 декабря, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В 2019 году на космодроме «Байконур» планируют провести семь пусков ракет-носителей тяжёлого класса «Протон», сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Roscosmos.ru Запуск ракеты-носителя «Протон-М»

Представитель ракетно-космической отрасли отметил, что «Протоны» будут использоваться для выведения на орбиту российских спутников гражданского и военного назначения, лаборатории-телескопа «Спектр-РГ» и запуска к МКС многофункционального модуля «Наука». Также запланированы два коммерческих пуска для выведения на орбиту спутников связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря с космодрома «Байконур» была запущена ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником.