Нью-Йорк, США, 23 декабря, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Российский боксер Матвей Коробов уступил американцу Джермалло Чарло в бою за титул временного чемпиона WBC, сообщает 23 декабря Sport 24.

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Поединок состоялся в Бруклине (Нью-Йорк, США) в рамках вечера бокса. В начале поединка лидерство было за российским боксером, однако по ходу американец выровнял ситуацию на ринге и, воспользовавшись тем, что российский боксер немного просел физически, оставил за собой концовку боя.

В итоге все три судьи единогласным решением отдали победу Джермалло Чарло со счетом — 116:112, 119:109 и 116:112.

Отметим, это второе поражение Коробова в 28 боях и вторая его неудачная попытка завоевать пояс. На счету американца 28 побед без единого поражения.