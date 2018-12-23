Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Афтершоки после землетрясения, произошедшего 21 декабря у берегов Камчатки, продолжают регистрировать сейсмологи в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Информация о подземных толчках выложена на сайте ведомства.

kuhnmi Камчатка

Магнитуда наиболее сильных подземных толчков составляет от 4 до 5,9. За прошедшие сутки таких афтершоков было зарегистрировано более десяти. Всего же за трое суток, прошедших с момента землетрясения 21 декабря, между островом Беринга и полуостровом Камчатка было зарегистрировано около тысячи афтершоков.

При этом в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю отметили, что в населённых пунктах подземные толчки не ощущаются.

Напомним, что мощное землетрясение, магнитудой 7,4 произошло 21 декабря в 05:01 по местному времени у Командорских островов. Очаг подземных толчков находился на глубине 85 км.

Ближайший к эпицентру землетрясения населённый пункт, село Никольское, находился в 87 км. Жители Никольского ощутили подземные толчки магнитудой до 5.

В результате удара стихии никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало.