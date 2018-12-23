Токио, 23 декабря, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали при взрыве в непальском ресторане в префектуре Тотиги в Японии. Об этом 23 декабря сообщил телеканал NHK.

(сс) MIKI Yoshihito Скорая помощь. Япония

По информации телеканала, сигнал о возгорании в ресторане поступил в местные противопожарные службы около 18:30 мск. Очевидец сообщил, что в здании ресторана возник пожар, которому предшествовал взрыв.

В результате происшествия пострадали шесть граждан Непала. Все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Пожар в здании был потушен. На данный момент на месте возгорания работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

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