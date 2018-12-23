Бостон, США, 23 декабря, 2018, 09:08 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) Dan4th Nicholas Болельщики развернули флаг хоккейной команды «Бостон Брюинз»

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Патрис Бержерон. Также отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Шон Курали.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились Райан Джохансен и Кайл Туррис.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 44 очков в 36 матчах. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте, в активе команды 46 очков в 37 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 5:2 (1:0, 0:1, 4:1).

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