Джакарта, 23 декабря, 2018, 08:46 — ИА Регнум. 62 человека погибли, 20 — пропали без вести, а 584 — пострадали в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии. Об этом 23 декабря сообщает ABC News.

(сс) UCL Mathematical & Physical Sciences Разрушения в Индонезии

Сообщается, что более других пострадали районы Южный Лампунг на острове Суматра и районы Серанг и Пандегланг на острове Ява к западу от столицы Индонези Джакарты.

Также, по последней информации, были разрушены около 430 жилых строений и несколько гостиниц, находившихся на побережье.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе находящемся между островами Ява и Суматра. Предполагается, что гигантская волна могла возникнуть в результате извержения вулкана Анак-Кракатау.

Ранее сообщалось о 43 погибших в результате удара стихии в Индонезии.