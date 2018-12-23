Дамаск, 23 декабря, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Футболистам клуба провинции Дамаск в Сирии передали форму и мячи с символикой московского «Спартака». Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Mil.ru Гуманитарная помощь для Сирии

Отмечается, что подарки воспитанникам футбольного клуба были переданы в преддверии Рождества.

Добавим, что подобные акции по поддержке профессионального спорта в Сирии проводились и ранее. Такие же подарки были вручены игрокам клуба «Кунейтра».

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