Тегеран, 23 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Крупные международные продовольственные и агропромышленные компании перестали рассматривать предложения о поставках продовольственных товаров в Исламскую Республику Иран из-за американских санкций. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на источники, имеющие отношения к сделкам такого рода, а также в правительстве Ирана.

Иран флаг

В частности, любое сотрудничество с Ираном прекратили такие компании, как Cargill и Bunge. Всё это произошло из-за американских санкций, которые в том числе затронули банковскую систему, в связи с чем под угрозой оказались банковские переводы. Стоит отметить, что многие небольшие банки, которые продолжали сотрудничество с Ираном несмотря на санкции, решили от него отказаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября власти США ввели второй пакет санкций в отношении исламской республики. По сути, речь идёт о восстановлении всего режима американских санкций против Ирана, которые действовали до заключения ядерной сделки с Тегераном.