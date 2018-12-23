Для войны с РФ на Украине предлагают создать Ставку главнокомандующего
Киев, 23 декабря, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение украинским парламентом проект обращения к президенту страны Петру Порошенко с призывом объявить войну Российской Федерации. В документе среди прочего содержится предложение создать на Украине «ставку верховного главнокомандования» для «организации должного отпора агрессору». Об этом сказано в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Рады.
Кроме создания ставки, Куприй также предлагает ввести уголовное преследование «коллаборационистов страны-агрессора», который, по мнению депутата, представляют угрозу для национальной безопасности Украины.
Также предлагается полностью отключить Украину от российской энергосистемы и начать производство собственного ядерного топлива в стране.
Среди прочего документ содержит требование о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, прекращении любого транспортного сообщения и собственно объявлении войны России.