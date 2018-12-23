Вашингтон, 23 декабря, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Американские СМИ продолжают выяснять, что же именно привело к решению президента страны Дональда Трампа вывести американские войска из Сирийской Арабской Республики. По данным газеты The Washington Post, такое решение Трамп принял после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Usembassy.gov Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Издание утверждает, что в ходе разговора лидеров двух стран речь зашла о выводе войск из Сирии. Трамп начал утверждать, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже разгромлена. Эрдоган, в свою очередь, пытался понять, почему США продолжают поставлять оружие сирийским курдам и поддерживают их ради борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В итоге Трамп заявил, что США из Сирии уходят, а затем объявил это на весь мир. После этого телефонного разговора глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о том, что он уходит в отставку.

The Washington Post называет это «катастрофическими событиями даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Трамп объявил, что США победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и теперь выводят свои войска. Вывод займет до 160 дней. Кроме того, стало известно, что Трамп отдал приказ Пентагону подготовить вывод 7 тыс. американских солдат из Афганистана — это половина всей американской группировки в этой стране.