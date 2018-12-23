Джакарта, 23 декабря, 2018, 07:51 — ИА Регнум. О как минимум 43 погибших и 584 получивших ранения в результате цунами, обрушившегося на западное побережье Индонезии, сообщает 23 декабря Национальное управление по стихийным бедствиям страны.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade После цунами

Согласно сообщению ведомства, цунами обрушилось на западное побережье Индонезии 22 декабря в 21:30 по местному времени (17:30 мск). Причиной его возникновения, по предварительным данным, стала подвижка дна в результате извержения вулкана Кракатау:

Также сообщается о десятках разрушенных на территории побережья домов и также нескольких отелей для туристов. Как считают в ведомстве, количество пострадавших от стихийного бедствия будет возрастать.