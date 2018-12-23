Киев, 23 декабря, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Разведывательный корабль военно-морских сил Великобритании HMS Echo может пройти через Керченский пролив по приглашению Киева, «чтобы проверить реакцию России». С таким предложением выступил заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

Замминистра предложил привлечь разведывательное судно британского флота, которое находится в одесском порту, для проведения очередной провокации в Керченском проливе.

Он отметил, что на борту корабля нет вооружения, хотя оно и входит в состав военно-морского флота Великобритании.

«Когда говорят, что Россия не разрешит проход судна, то у меня возникает один вопрос: а кто-нибудь пробовал пройти?» — добавил Грымчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в студии украинского телеканала ZIK Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева. Негодование заместителя министра вызвали слова депутата о том, что провокация с украинскими военными кораблями в Керченском проливе не отвечала интересам Москвы.