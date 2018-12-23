Токио, 23 декабря, 2018, 07:39 — ИА Регнум. День рождения императора отмечается сегодня в Японии. 23 декабря японскому монарху исполняется 85 лет. Об этом сообщает сайт Управления делами императорского двора Японии.

Император Акихито

День рождения императора в Японии отмечается как национальный праздник. Нынешний юбилей станет последним для Акихито в статусе действующео императора, так как в следующем году японский монарх должен отречься от престола.

«Тот факт, что эра правления Хэйсэй подходит к концу, когда Япония свободна от войн, дает мне душевное спокойствие», — сказал Акихито на пресс-конференции по случаю своего дня рождения. Слова императора приводит сайт Управления делами императорского двора Японии.

Кроме того, монарх поблагодарил граждан страны за поддержку, оказанную ему в связи с его решением отречься от престола.

Напомним, что в 2017 году парламент Японии принял специальный закон об отречении Акихито и замене его на Хризантемовом троне крон-принцем Нарухито. Данный закон был принят в связи с тем, что до сих пор окончание правления императора наступало только с его кончиной. Действующий император Японии Акихито выразил желание оставить трон и уйти на покой по состоянию здоровья.

Правительство Японии приняло решение, что император отречётся от престола 30 апреля 2019 года. Новым монархом 1 мая 2019 года станет Нарухито, сын Акихито.